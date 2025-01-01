أبدت الجماهير السعودية استياءها الكبير لخروج المنتخب الوطني على يد المنتخب العماني من دور نصف النهائي في كأس خليجي 26، وطالبت بمحاسبة الجهاز الفني بقيادة المدرب هيرفي رينارد على الأخطاء الفنية التي ساهمت في مغادرة الأخضر من البطولة الخليجية بالكويت، على الرغم من توفير كافة الإمكانات المطلوبة.وشدّدت على ضرورة معاقبة اللاعبين المقصرين بحق المنتخب الوطني وظهور بعضهم بالأداء الفني غير المقنع والذي ساهم في خسارة المنتخب السعودي من نظيره العماني والخروج من دور الأربعة في البطولة الخليجية.وطالبت بتكثيف العمل في الفترة القادمة من أجل معالجة الأخطاء التي وقعت في بطولة كأس الخليج 26، وتجهيز الأخضر لما تبقى من مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.وجاءت مغادرة المنتخب السعودي من كأس خليجي 26، بعد أن حقق انتصارين من أمام اليمن 3/‏‏2، والعراق 3/‏‏1، وخسر من البحرين 2/‏‏3 في دور المجموعات، وتعرّض للهزيمة من أمام عمان 1/‏‏2 في دور نصف النهائي.