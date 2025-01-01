اعترف مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، بضعف خط دفاعه، وأنه سبب خروجه من خليجي 26 بعد خسارته من أمام المنتخب العماني الشقيق بنتيجة هدفين لهدف، وقال رينارد خلال الموتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «نشعر كمنتخب بالإحباط لأنه عندما تخسر وأنت تلعب بلاعب إضافي، فهذا خطأنا»، وعن التشكيل الذي تم اختياره للمباراة، قال: «لو دافعنا بشكل جيد في الهدف الثاني لما تحدث أحد عن التشكيل، لكن دفاعياً لم نكن موفقين بما يكفي، علاوة على ذلك الحكم لم يكن جيداً بما يكفي بنظري، في الهدف الأول لم يكن هنالك خطأ»، على الجانب الدفاعي، أكد رينارد أنه دفاعياً لم يكن المنتخب بالمستوى المطلوب، وقال: «لا يمكن استقبال 8 أهداف في 4 مباريات ويكون هدفك تحقيق اللقب، إذا أردنا التأهل لكأس العالم علينا تحسين دفاعنا ويكون أكثر قتالية»، وأضاف يقول: «أنتم كإعلاميين يسهل عليكم القول بأن التشكيل مناسب أو غير مناسب لأنكم تعلقون بعد المباراة لكن أنا مدرب وأختار التشكيل قبل المباراة. بنظري اخترنا التشكيل الأنسب وخلقنا فرصاً لم نستغلها»، وبرر الفرنسي سبب تغييراته وقال: «أشركت هوساوي والقحطاني لإحداث التغيير لكن هذا لم يحدث، يبدو أن لاعبينا شعروا أن اللعب ضد عمان بلاعب إضافي أعطاهم بعض الثقة المبالغ فيها، لكن لاعبي عمان قاتلوا بشدة ونجحوا».