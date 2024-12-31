كان عام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات والتحولات الرياضية المهمة، إذ حققت السعودية فوزاً تاريخياً بتنظيم كأس العالم 2034، وهو حدث فارق يعكس التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في مجال الرياضة. كما شهد العام استضافة بطولات رياضية عالمية بارزة، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى تطورات محورية على الصعيد المحلي، من بينها احتراف سعود عبدالحميد في نادي روما الإيطالي وإقالة المدرب روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب السعودي.فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034في 4 ديسمبر 2024، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034. هذا الإنجاز يعكس نجاح المملكة في تعزيز بنيتها التحتية الرياضية وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث العالمية.إقالة روبرتو مانشيني من تدريب الأخضرفي 24 أكتوبر 2024، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالتراضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. الإقالة جاءت بعد عام على توليه المنصب.سباق جائزة السعوديةالكبرى للفورمولا 1في مارس 2024، استضافت مدينة جدة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة. شهد السباق منافسات شرسة بين السائقين العالميين، وسط أجواء حماسية جذبت الأنظار لعشاق رياضة السيارات.احتراف سعود عبدالحميدفي يوليو 2024، انضم اللاعب السعودي سعود عبدالحميد إلى نادي روما الإيطالي، ليصبح أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي، في خطوة بارزة نحو تطوير المواهب المحلية وإثبات قدراتها عالمياً.بطولة العالم للبلياردوفي يونيو 2024، استضافت المملكة بطولة العالم للبلياردو، إذ تنافس أفضل اللاعبين من مختلف الدول على الألقاب، في حدث رياضي عزز مكانة السعودية وجهةً رياضيةً دوليةً مميزة.بطولة العالم للملاكمة..نزال القمةفي 12 أكتوبر 2024، شهدت الرياض نزالاً تاريخياً في الملاكمة بين أرتور بيتربييف ودميتري بيفول. تنافس البطلان على الألقاب العالمية في صالة «المملكة أرينا»، وسط متابعة جماهيرية ضخمة.بطولة «الملوك الستة» للتنسفي أكتوبر 2024، احتضنت الرياض بطولة «الملوك الستة» للتنس بمشاركة نجوم بارزين مثل نوفاك دجوكوفيتش وكارلوس ألكاراز. تُوج الإيطالي يانيك سينر باللقب بعد فوزه على الإسباني ألكاراز في مباراة مثيرة.كأس العالم للرياضات الإلكترونيةمن 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024، استضافت الرياض النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 1,500 لاعب عالمي. تُوج فريق «فالكونز» السعودي بالبطولة وحصد جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار.كأس السعودية لسباق الخيلفي 24 فبراير 2024، استضافت الرياض النسخة الخامسة من كأس السعودية لسباق الخيل، التي تعد من أغلى سباقات الخيل في العالم، إذ تبلغ جوائزها المالية 20 مليون دولار أمريكي. حقق الجواد «سينور بوسكادور» فوزاً تاريخياً بقيادة المدرب السعودي حمد آل رشيد، مسجلاً زمناً قدره 1:49.494 دقيقة في السباق الرئيسي.دورة الألعاب السعوديةبين 3 و17 أكتوبر 2024، أقيمت النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية بمشاركة أكثر من 9 آلاف رياضي من 200 نادٍ. تنافس المشاركون في 52 رياضة، وبلغت قيمة الجوائز 200 مليون ريال.بطولة العالم للمبارزة للناشئين والناشئاتمن 12 إلى 20 أبريل 2024، استضافت صالة أرينا بجامعة الملك سعود بطولة العالم للمبارزة للناشئين والناشئات، بمشاركة 1,700 رياضي من 100 دولة، وسط مستوى تنافسي عالٍ.كأس موسم الرياضفي فبراير 2024، شهد ملعب «المملكة أرينا» بطولة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر وإنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي. تُوج الهلال باللقب بعد فوزه في النهائي على النصر 2-0.كأس السوبر الإسبانيبين 10 و14 يناير 2024، استضاف ملعب «الأول بارك» بالرياض بطولة السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا. تُوج ريال مدريد باللقب بفوزه على برشلونة 4-1، في مباراة تألق فيها فينيسيوس جونيور بتسجيله «هاتريك».كأس السوبر الإيطاليبين 18 و22 يناير 2024، احتضن ملعب «الأول بارك» كأس السوبر الإيطالي بمشاركة إنترميلان ونابولي وفيورنتينا ولاتسيو. حقق إنترميلان اللقب بعد فوزه على نابولي بهدف لاوتارو مارتينيز.كأس السوبر الأفريقيفي 27 سبتمبر 2024، شهد ملعب «المملكة أرينا» مواجهة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي. تُوج الزمالك باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3) إثر انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.نهائيات رابطة محترفات التنسفي نوفمبر 2024، استضافت الرياض نهائيات رابطة محترفات التنس بمشاركة أفضل 8 لاعبات عالميات. فازت الأمريكية كوكو غوف باللقب بعد تغلبها في النهائي على الصينية تشينغ تشين ون.رالي داكار 2024بين 5 و19 يناير 2024، استضافت السعودية النسخة الخامسة من رالي داكار، الذي انطلق من العلا إلى شرق المملكة ثم عاد إلى ينبع. استمرت المنافسات لمدة أسبوعين بمشاركة واسعة من نخبة السائقين.نزال موسم الرياض في ويمبليفي 21 سبتمبر 2024، أقيم نزال في فئة الوزن الثقيل بين البريطانيين أنطوني جوشوا ودانييل دوبوا على حلبة استاد ويمبلي في لندن. انتهت المواجهة بفوز دانييل دوبوا بالضربة القاضية في الجولة الخامسة، ليحقق انتصاراً كبيراً ويعزز مكانته في عالم الملاكمة.أوسيك.. يكتب التاريخفي 21 ديسمبر 2024، تمكن الأوكراني أولكسندر أوسيك من الفوز مجدداً على البريطاني تايسون فيوري في نزال العودة على لقب الوزن الثقيل، على حلبة المملكة أرينا في الرياض. وجاء الفوز بقرار بالإجماع من الحكام، الذين منحوه 116-112 في جميع الجولات. بهذا الانتصار، حافظ أوسيك على سجله المثالي دون هزيمة، ليصل إلى 23 فوزاً مع 14 ضربة قاضية.