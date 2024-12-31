فسخ لاعبا نادي الصفا لكرة القدم البرازيليان فابيو تيكسيرا ومايكون دوغلاس عقديهما مع ناديهما من طرف واحد، وغادرا المملكة مساء اليوم، بسبب تأخر رواتبهما لأكثر من أربعة أشهر. وتعد هذه الخطوة ضربة قوية لفريق الصفا الذي يلعب في دوري «يلو» للمحترفين ويحتل المركز الـ13، فيما كانت الإدارة تعمل على إعادة الفريق للمنافسة على مراكز متقدمة، بدأتها قبل أسابيع قليلة بتغيير الجهاز الفني وتعيين الأرجنتيني خوان إيغناسيو، فهل تتدخل وزارة الرياضة لوضع حد لأزمة النادي؟وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة النادي بقيادة علاء الإبراهيم سلمت اللاعبَين جزءاً من مستحقاتهم المالية، واجتمعت باللاعبَين قبل يومين وسلمتهما جزءاً كبيراً آخر عبر شيكات، إلا أن اللاعبَين اللذين أبديا رغبتهما المبدئية في البقاء عدلا عن رأيهما وقررا المغادرة. وأشار المصدر إلى وجود مفاوضات بين اللاعبَين وعدة أندية محلية.من جهة أخرى، انتهت إعارة المدافع الروماني ألكساندرو ألبو، بعد إنهاء عقده من طرف ناديه الأصلي الحزم بسبب تقدمه بشكوى ضد ناديه الأصلي لتأخر رواتبه لعدة أشهر. وعلى الرغم من دفع نادي الصفا راتب شهرين من أصل ثلاثة أشهر قضاها ألبو مع الفريق، إلا أن التأخير في دفع الرواتب أثّر على وضع اللاعب.وتواجه إدارة النادي الآن تحديات كبيرة في العثور على بدلاء مناسبين ومعالجة المشاكل المالية للتعاقد مع محترفين جدد خلال الفترة الشتوية القادمة.