تمنّى نجما المنتخب السعودي السابقان الأخوان إبراهيم ونايف هزازي، فوز الأخضر على المنتخب العماني في مواجهة نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية على كأس خليجي 26 بالكويت. وأكد لـ«عكاظ» إبراهيم ونايف هزازي، أن المنتخب السعودي نجح في التأهل بكل جدارة واستحقاق عقب الانتصار على المنتخب العراقي في ختام مباريات المجموعة الثانية، بنتيجة 3/‏1، ليثبت تفوق الكرة السعودية وقدرة لاعبي الأخضر على التعامل مع المباريات التنافسية والحاسمة، كما أثبت الصقور الخضر بالروح المعنوية العالية والأداء الفني الكبير أنهم لن يرضوا بغير الانتصارات ولن يفرطوا بالكأس الخليجية.وأوضح أبراهيم ونايف هزازي، أن مدرب المنتخب السعودي رينارد يعمل بشكل إيجابي لقيادة الأخضر لتحقيق الكأس الخليجية، ونجح في التعامل مع اللاعبين نفسياً وفنياً، وبمشيئة الله سيواصل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة الخليجية والعمل على حصد اللقب.واختتما حديثهما بقولهما: «بالروح الجماعية، وحرص الجميع على مواصلة المشوار سيحصل الأخضر على الكأس الخليجية؛ لتقديمها هدية للجماهير السعودية، التي تنتظر إنجازاً يضاف لسجلات السعودية».