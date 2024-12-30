يتنافس مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان ولاعب المنتخب العماني عصام الصبحي على صدارة هدافي «خليجي 26» برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، وفي الوصافة الثلاثي السعودي مصعب الجوير، والكويتي محمد دحام، والبحريني علي مدن بهدفين.واستطاع مدرب المنتخب هيرفي رينارد، أن يكسب رهان مهاجم الأخضر عبدالله الحمدان في بطولة كأس الخليج 26، بعد أن زج به بديلاً في لقاءين سجل فيهما ثلاثة أهداف، واستطاع الحمدان التسجيل في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى وتعد الثنائية هي الأولى له دولياً.ووصل الحمدان إلى الهدف 5 في بطولة الخليج بعد أن سجل ثلاثة أهداف في شباك العراق «هدفين» واليمن هدف واحد في نسخة كأس الخليج الحالية، وهدفين في نسخة 2019.وبالأهداف الخمسة خليجياً، نجح الحمدان في الوصول إلى المركز الخامس في قائمة هدافي السعودية التاريخيين في كأس الخليج، بالتساوي مع فهد المهلل، وتجاوز الحمدان عدداً من الأسماء الكبيرة السابقة للأخضر يأتي أبرزهم سامي الجابر وفؤاد أنور وخالد مسعد، إذ سجل كل منهم 4 أهداف.ومنذ انضمام الحمدان الأول مع الأخضر خاض ابن الـ25 عاماً 33 مواجهة دولية سجل خلالها 8 أهداف.واستدعي الحمدان أول مرة في عام 2019، وأحرز هدفاً في مرمى سنغافورة في تصفيات كأس العالم قبل أن يشهد العام نفسه تسجيله هدفين آخرين في كأس الخليج، حينها سجل في مرمى البحرين وفي مرمى قطر.وهز الحمدان شباك جامايكا في مباراة ودية في عام 2020، قبل أن يشهد مرمى فلسطين آخر أهدافه الدولية في بطولة كأس العرب في عام 2021، حتى كأس الخليج الحالية، عندما سجل هدف الفوز في مرمى اليمن في المباراة الماضية قبل ثنائيته في المرمى العراقي.