قدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اعتذاره للجماهير الخليجية عموماً، والسعودية والكويتية والبحرينية والعمانية خصوصاً عن تأخره في موعد طرح تذاكر مباريات نصف النهائي المقرر اليوم عبر المنصة الإلكترونية وتأجيله ليوم غدٍ الإثنين. جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الكرة الكويتي عبر موقعه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» قال فيه: «يود الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن ينوّه لجماهيره الكرام عن تعذّر بيع التذاكر اليوم بسبب الإقبال الكبير على شراء تذاكر مباريات نصف النهائي، إذ تجاوز عدد الطلبات عبر المنصة الإلكترونية حاجز الـ 130 ألف طلب، ونظراً أيضاً للتأخير في حسم تحديد مواعيد مباريات نصف النهائي وتأجيل النهائي إلى يوم السبت 4 يناير»، وأضاف البيان: «تقرر تأجيل موعد بيع التذاكر إلى الساعة 12 ظهراً يوم غدٍ الإثنين، مع الاكتفاء ببيع التذاكر عبر تطبيق «حياكم» والمواقع الرسمية للاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الخليجي لكرة القدم، وذلك لضمان سهولة وسرعة عملية البيع لجمهورنا العزيز». مختتماً البيان: «يؤكد الاتحاد تقديره لتفهمكم، كما يشكر الجمهور على دعمه الكبير وحرصه على متابعة هذا الحدث الرياضي المميز».