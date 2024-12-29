احتفلت الجماهير السعودية بتأهل منتخبنا الوطني لدور نصف النهائي في بطولة كأس «خليجي 26» بالكويت، عقب الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 3/‏‏1 ورفع رصيده لـ 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية، وسيواجه نظيره العماني بعد غد (الثلاثاء) في دور الأربعة من البطولة الخليجية الحالية.وعاشت الجماهير السعودية فرحة عارمة بوصول الأخضر لدور نصف النهائي ومواجهة المنتخب العماني في كأس «خليجي 26»، وتغنت بأهازيج الأخضر، وواصلت احتفالاتها حتى صباح اليوم (الأحد). وتمنت الجماهير مواصلة الأخضر مشواره في البطولة، والسعي لتحقيق الكأس والعودة بها لأرض الوطن.