«الأستاذ والتلميذ» مصطلح تم تداوله منذ سنوات طويلة مضت، والذي يصب حول «الخبرة والتعلم» في مجال كرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد (56 عاما) المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ومدرب منتخب العراق الإسباني مانويل كاساس (39 عاما)، حيث يعتبر الفارق الفني والعمري في الملاعب بينهما.الليلة ملحمة كروية حاسمة ومصيرية وكسر عظم بين المنتخبين السعودي والعراقي الفائز منهما ستقلع به الطائرة للدور الثاني، والخاسر سيعود إلى بلاده مكسور الجناح.الأخضر يلعب بفرصتين الفوز أو التعادل، أما الخسارة فمصيره سيكون خارج أسوار البطولة، المنتخب العراقي يدخل بفرصة الفوز فقط وإلا ستتجه الطائرة حاملة بعثة الأسود إلى العاصمة العراقية بغداد.رينارد الخبير وكاساس الطموح.. من يقلب الطاولة ويداوي الجروح التي يمر بها المنتخبان خلال مشوارهما ببطولة خليجي 26، حيث لم يكن الصقور والأسود في حالتهما الفنية العالية والمعهودة عنهما.من يواصل المشوار الفرنسي رينارد أم الإسباني كاساس.. هذا ما سنعرفه مع إطلاق صافرة النهاية مساء اليوم.