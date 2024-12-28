الليلة ستشل الحركة في المملكة العربية السعودية ودولة العراق؛ بسبب مواجهة المنتخبين وجهاً لوجه مساء اليوم (السبت) عند الساعة 5.30 على ملعب جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويتية (الكويت)، في لقاء ناري وتصفية حسابات وتحديات إعلامية وجماهيرية ولاعبين وتصريحات نارية مليئة بالإثارة والندية، إذ بدأ اللقاء بين المنتخبين منذ «الابتسامة الساخرة»، التي أطلقها المهاجم الدولي العراقي المعتزل ونائب رئيس الاتحاد الكابتن يونس محمود الذي تعامل مع أحد اللقاءات التلفزيونية بسخرية عندما تم توجيه سؤال له حول أن الأخضر السعودي سينافس على اللقب وأحد المرشحين، ما أطلق «ضحكة سخرية» وكأن السؤال لم يرق له.هذه السخرية دعت المدافع الدولي الكابتن علي البليهي عقب مواجهة اليمن والتي انتصر الأخضر فيها بأن يرد فضائياً، حيث قال: «شاهدت تصريحه، ووصلنا المقطع وشاهدناه، ولن أرد الآن لكنه لن يمر»، وأضاف: «قبل المواجهة لن أتحدث وسأتكلم بعد المواجهة، وأنا شاهدت الفيديو (وما راح أخليه يعدي إن شاء الله) وبعد المباراة لنا عودة».