يعتبر الموهبة الفذة السعودية النجم الدولي الشاب مصعب الجوير أحد أبرز اللاعبين ضمن صفوف الأخضر رغم قصر عمر مشاركاته الدولية، إلا أنه أثبت نفسه من خلال المشاركات التي منحت له من قبل الأجهزة الفنية التي توالت على قيادة منتخبنا الوطني.الجوير يعتبر هداف المنتخب بهدفين سجلهما خلال المواجهتين السابقتين أمام البحرين واليمن، ويتواجد في وصافة الهدافين خلف الهداف العماني عصام الصبحي، ومتساوياً مع علي مدن بهدفين مهاجم البحرين.الجماهير السعودية تأمل من الجوير مواصلة التألق خلال لقاء اليوم وهز شباك حارس مرمى منتخب العراق جلال حاجم (33 عاما)، والتأهل للدور الثاني.مصعب الفنان الموهوب الذي برز من خلال منافسات دوري روشن مع ناديه الشباب والمنتخب السعودي بات أحد الأسماء اللامعة التي سيكون لها شأن كبير في عالم الساحرة المستديرة.