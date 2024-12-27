أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة العراق، أن التدوير في خطي الدفاع وحراسة المرمى أمر ضروري في بطولة قصيرة مكونة من خمس مباريات، وذلك ردًا على سؤال «عكاظ» حول عدم الاستقرار في التشكيلة الدفاعية.وقال: «لسنا في أفضل مستوياتنا، لكننا نتطور والروح المعنوية عالية. مباراة العراق ستكون مهمة للغاية وكأنها ربع نهائي مؤهل إلى نصف النهائي، ونتوقع مواجهة قوية ومثيرة للجماهير». وأضاف: «رسالتي واضحة للجماهير، أعلم أنكم غير راضين حاليًا، لكن كرة القدم ليست دائمًا في الوضع المثالي. علينا أن نستمر بالعمل يوميًا لتحليل المباريات وتطوير الأداء، وعدت للمنتخب لأن الأجواء هنا رائعة، لدينا رئيس يقدم الدعم الكامل وجمهور لا مثيل له». وفيما يخص التحضير للمباراة، قال: «شخصيًا أفكر فقط في كرة القدم وأنا معزول عن الضغوط الإعلامية، وأركز على العمل لإعادة المنتخب السعودي لوضعه الطبيعي».من جانبه، أكد حارس المنتخب أحمد الكسار جاهزية اللاعبين، قائلًا: «كما ذكر المدرب، المباراة مهمة، جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، نمتلك الرغبة والروح، نحترم المنتخب العراقي لكننا نثق بأنفسنا، بحضور جمهورنا الكبير ستكون لنا كلمة وسنحقق المطلوب للتأهل».