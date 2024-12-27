أكد مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة «السعودية» في كأس الخليج، أن البطولة تُلعب في فترة قصيرة، مما يصعب عملية الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بالصورة المثلى. وقال: «قمنا بتحليل مباراتنا أمام البحرين وقررنا الطريقة التي سنواجه بها المنتخب السعودي، وهو من أهم وأفضل المنتخبات في المنطقة. الضغوط موجودة، لكنني أحبها، وسنحاول جعلها لصالحنا لتحقيق الفوز غدًا». وأشار إلى أن جماهير العراق تطمح إلى تحقيق اللقب، مما يزيد من صعوبة إشراك اللاعبين الشباب في مباريات قوية مثل مواجهة السعودية، مضيفًا: «جميع مباريات كأس الخليج مناسبة لدفع اللاعبين الشباب، لكن بسبب الضغط الجماهيري نحتاج إلى توازن بين لاعبي الخبرة والشباب».من جانبه، أكد لاعب المنتخب العراقي مهند علي أن الفريق مستعد لمواجهة السعودية، قائلًا: «سنعمل على تقديم كل ما لدينا غدا أمام المنتخب السعودي لإسعاد الجماهير العراقية وتحقيق النقاط الثلاث. جاهزون تمامًا وسنقاتل للتأهل إلى نصف النهائي».