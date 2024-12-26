وصف المحاضر الآسيوي يحيى جابر فوز منتخبنا الوطني على منتخب اليمن في كأس الخليج 26 بالمهم والصعب، مبدياً إعجابه بالمنتخب اليمني الشقيق المحارب. وقال في حديثه لـ«عكاظ»: «لعب المنتخب السعودي بطريقة 1.4.3.3 واستمرت عقدة الدفاع الهش والضعيف تلاحق منتخبنا الوطني، خصوصاً اللاعب علي البليهي الذي وللأسف يواصل انخفاض مستواه مع المنتخب وناديه، وشهد لقاء منتخبنا باليمن مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يقدم الكثير منهم المستوى المأمول، حيث إن البعض كان شبه تائه مثل النجم عبدالإله المالكي، والظهير سلطان الغنام، والمهاجم عبدالله رديف، بينما قدم سالم الدوسري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، ومصعب الجوير مستوى لا بأس به». وأضاف: «علينا أن لاننسى أن منتخبنا يُعاني، وقد يخسر في لقاء العراق إن لم يتجاوز عدة عقد تكتيكية أبرزها عقدة الدفاع غير المنسجم، وضعف مستوى لاعبيه من كل النواحي الفنية والبدنية والمهارية». وطالب جابر بتغيير طريقة اللعب أمام العراق، بحيث تكون طريقة اللعب 1.4.5.1 كي نتمكن من إغلاق كافة المنافذ، وإخفاء نقاط ضعف الفريق من خلال تضييق المساحات واللعب على المرتدات في التحولات من الدفاع للهجوم على أن تكون ذات سرعة عالية وخاطفة. واعتبر جابر أن فرصة وأمل المنافسة على لقب البطولة لايزال قائما وبقوة رغم قوة الفريق العراقي المقاتل وشبه المتكامل.