كسب المنتخب السعودي نظيره اليمني بنتيجة 3/‏‏2، في اللقاء الذي أقيم أمس على استاد جابر المبارك بالكويت، ضمن مباريات المجموعة الثانية في الجولة الثانية من منافسات «خليجي 26»، ليحصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط، والمنتخب اليمني يستمر دون أية نقطة.

وشهدت المباراة التي جمعت المنتخبين الإثارة والندية من بداية اللقاء، حينما نجح المنتخب اليمني في التقدم بهدفين عن طريق هارون الزبيدي في الدقيقة الثامنة، وعبدالمجيد صبارة في الدقيقة 27، وعاد المنتخب السعودي ليعادل النتيجة عن طريق محمد كنو في الدقيقة 30، ومصعب الجوير في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، لينجح اللاعب البديل عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 93، ويحقق الأخضر الانتصار والنقاط الثلاث.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الثالثة أمام المنتخب العراقي (السبت) القادم، الساعة 5:30 مساءً، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن مباريات المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من منافسات كأس «خليجي 26».