أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد لـ«عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الخاص أن المباراة الأخيرة كانت غريبة، لكنها تحدث في عالم كرة القدم، مشيداً بقدرة الفريق على العودة بالنتيجة. وقال رينارد لـ«عكاظ»: «طالبت اللاعبين بين الشوطين في غرفة الملابس بالاستمرار على النهج الهجومي مع تجنب المخاطرة، وأوضحت لهم أن الأخطاء تحدث بصورة جماعية، وكذلك الإنجازات». وأضاف: «أعدت للأذهان مواجهة أوزبكستان في تصفيات مونديال 2022، عندما عدنا بالنتيجة وكانت نقطة الانطلاق نحو التأهل، وأتمنى تكرار هذا السيناريو».وأضاف لـ«عكاظ»: «استبدلت عبدالإله هوساوي بعد 10 دقائق من إشراكه لعدم رضاي عن أدائه.. كمدرب يجب أن أضع في الاعتبار طاقة اللاعبين وتركيزهم، حيث لاحظت انخفاضاً في التركيز بعد العودة، ونعمل جاهدين على تحسينه لأنه أمر حاسم في المباريات الدولية». وعن البطولة الحالية أشار رينارد إلى أن المنتخب السعودي تأهل سابقاً إلى كأس العالم عدة مرات، لكن هذه البطولة تعد من أصعب البطولات، وختم بالقول: «لم نبدأ البطولة بشكل جيد، ولكن نأمل أن تكون هذه المباراة انطلاقة لتحقيق أهدافنا».