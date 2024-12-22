أعرب مدرب المنتخب البحريني، الكرواتي دراغان تالاييتش، عن مفاجأته من مشاركة قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري بديلاً في مباراة المنتخبين اليوم في الوقت الذي كان المنتخب البحريني يعاني من الإرهاق. وقال تالاييتش: «فوجئت باستعداد سالم الدوسري للمشاركة في المباراة عندما كنا مرهقين. الحمد لله أنه لم يبدأ اللقاء من البداية».

كما أبدى تالاييتش إعجابه الكبير بالمدرب الفرنسي للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، قائلاً: «أنا معجب جداً برينارد كمدرب، وفرحت كثيراً بعد فوز السعودية على الأرجنتين. شاهدت تلك اللحظة ملايين المرات على يوتيوب. السعودية هي بلدي الثاني».

جاءت تصريحات تالاييتش بعد الفوز المثير الذي حققه المنتخب البحريني على نظيره السعودي 3-2 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة «خليجي 26» التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت ضمن منافسات كأس الخليج 26. فوز البحرين منحه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة، وعزز آماله في التقدم إلى الأدوار التالية.