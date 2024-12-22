أكد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي عقب خسارة المنتخب أمام نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس الخليج، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتيجة المباراة، مشيراً إلى وجود خلل واضح في التنظيم الدفاعي ورد الفعل، وقال رينارد: «بداية المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لنا، وأهنئ المنتخب البحريني على تحقيق الفوز. لم ندافع بشكل جيد، ورد فعلنا لم يكن بالمستوى المطلوب، لكن علينا أن نتضامن ونعمل بجد في الفترة القادمة لإيجاد الحلول».وعن غياب سالم الدوسري وفراس البريكان منذ البداية، أشار المدرب إلى أن هذا الأمر أثّر على الفريق قائلاً: «عندما لا تمتلك لاعبين بحجم سالم وفراس من البداية يصبح الأمر صعباً. سالم كان من المفترض أن يشارك في المباراة الثالثة فقط، لكن برغبته تواجد على مقاعد البدلاء اليوم وشارك في الشوط الثاني».وأضاف: «نواف العقيدي يمتلك جودة عالية، ومحمد العويس عاد أخيراً من الإصابة. لن أكذب وأقول إن الوضع جيد، لكنه تحدٍ جديد قبلته، وأنا أتحمل المسؤولية عن نتيجة اليوم». وختم المدرب حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل الجماعي قائلاً: «في كرة القدم تمر بمثل هذه المواقف، ويجب أن تكون قوياً للخروج منها».