وصف المحاضر الآسيوي والمدرب السعودي يحيى جابر خسارة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 26» أمام منتخب البحرين الشقيق في الكويت بالمفاجئة والمؤلمة، فيما امتدح منتخب البحرين والطريقة الدفاعية الذكية من خلال تضييق المساحات وترابط الخطوط والتكيتك الذكي، والضغط في منتصف الملعب وعلى حامل الكرة. ووصف جابر دفاع المنتخب بالدفاع المتفرج والضعيف في هذا اللقاء، وقال: للأسف أن دفاع منتخبنا يُعاني بقوة، وهو سبب مشاكلنا في بطولة آسيا وفي خسارتنا أمام البحرين، إذ إن خط الدفاع كاملاً يحتاج إلى الكثير من العمل والتأهيل والتطوير والتجديد، فالأظهرة وقلبا الدفاع يعانون من مشكلة تكتيكية، وفي التوازن والقوة والتفاهم واليقظة. كما أشار إلى أن المنتخب يعاني بقوة من عدم وجود مهاجم حقيقي، مع ضرورة وجود محور غير اللاعب المالكي الذي يعاني منذ إصابته ولم يستعد مستواه وللأسف.وأضاف: «منتخبنا ليس سيئاً، ولكنه يحتاج إلى عمل كبير وبدائل وحلول لعدد من اللاعبين الأساسيين، ونحن نعلم أن بطولة الخليج ومنتخباتها ذات مستوى متوسط، وكان من المفترض أن يكون منتخبنا أفضل بكثير، وأن يكون لدينا بدائل مبكرة، نحن ما زلنا في المنافسة ونحتاج مزيداً من التعاون والثقة وتحفيز لاعبينا ومعالجة الأخطاء بكل وضوح وشفافية وتحمل المسؤولية، وأملي أن نحقق اللقب، فالخسارة وقود الانطلاق ولنا في الارجنتين مثلاً عندما خسرت من منتخبنا وحققت كأس العالم». وقال: تمنيت لو أن المنتخب لعب الكرة السلسة والاختراق من العمق، من خلال الكرات القصيرة والبينيات وتهيئة الكرة للقادم من الخلف للتسديد على المرمى، وليس بالكرات العرضية التي يمتاز مدافعو البحرين بالتعامل معها من خلال ضربات الرأس.