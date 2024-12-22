خسر المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بنتيجة 3/ 2، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على استاد جابر الأحمد بالكويت، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة «خليجي 26».

وجاءت الأهداف على مدار شوطَي المباراة، وسجل هدفَي المنتخب السعودي مصعب الجوير (د:73)، وصالح الشهري (د:86)، فيما سجل للمنتخب البحريني مهدي عبدالجبار (د:19) ومهدي الحميدان (د:38) ومحمد مرهون (د:76)، وبذلك يحصد المنتخب البحريني النقاط الثلاث ويعتلي صدارة المجموعة الثانية في «خليجي 26»، ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث.

وكان المنتخب العراقي قد كسب نظيره اليمني بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على استاد جابر المبارك بالكويت، وسجل هدف العراق الوحيد أيمن حسين (د:64)، وبذلك يحصد المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني، ويحل المنتخب اليمني في المركز الرابع.

السعودية × البحرين

2 - 3

العراق × اليمن

1 - 0