أعلنت شركة ساماكو - فولكس واجن يوم 2 ديسمبر 2024 عن إبرام اتفاقية رعاية لمدة موسمين مع نادي الاتحاد لكرة القدم النادي الجماهيري العريق. ليكون هذا التعاون بين الشركة والنادي محط أنظار جماهير كرة القدم وعشاق السيارات. ويصب في إطار الجهود لدعم الرياضة وكرة القدم في المملكة العربية السعودية، وسيرتدي فريق نادي الاتحاد لكرة القدم للرجال قمصانه المخططة بالأصفر والأسود يبرز على مقدمتها شعار فولكس واجن، كما سيرتدي فريق السيدات قمصانه بشعار فولكس واجن على الأكتاف. وستوفر فولكس واجن ساماكو للاعبي الاتحاد الرجال والسيدات أحدث سيارات فولكس واجن والتي تتضمن كلا من الطوارق الجديدة، وتيرامونت الجديدة، والمفضلة لدى الشباب تي روك خلال فترة هذه الرعاية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة ساماكو محمد سامي رفه عن سعادته برعاية فولكس واجن لنادٍ كبير بحجم نادي الاتحاد صاحب الحضور والتاريخ المشرّف محلياً وقارياً وعالمياً والشعبية الجماهيرية الجارفة والفاعلة بتشجيعها المميّز في كافة المحافل والبطولات، وتابع قائلاً: «تعد شركة فولكس واجن من أعرق الشركات عالميا في قطاع السيارات بتجربة تمتد لما يقارب 90 عاما، ومعروف عن الشركة دعمها للقطاع الرياضي في مختلف الرياضات حول العالم، واليوم نواصل تأكيد هذه الرسالة من خلال الشراكة مع ناد جماهيري عريق يتمتع بجماهيرية كبيرة لدعم النشاط الرياضي والشبابي في المملكة وفي توافق وانسجام مع تحقيق أهم مبادرات رؤية المملكة 2030 والتي تولي شباب الوطن والرياضة اهتماماً كبيراً، ونحن سعداء بأن نرعى فريقَي الرجال والسيدات في العميد ونتطلع إلى أن نحتفل بإنجازات جديدة هذا الموسم سوياً».

من جانبه أعلن المهندس لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد بأن نجاح النادي في استقطاب العديد من الشركات المميّزة للاستفادة من الانتشار الكبير والقدرة على وصول العلامات التجارية لفئة عريضة داخل وخارج المملكة ليس فقط في الظهور على التيشيرت الرسمي، بل أيضاً في منصات التواصل الاجتماعي للنادي التي تشهد متابعة وتفاعلاً مميزاً، وكذلك الاهتمام الإعلامي المحلي والدولي بكافة أحداث النادي، وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: «نحن سعداء اليوم بانضمام علامة مميّزة جداً في قطاع صناعة السيارات، وهي أيقونة في جمال التصاميم وقوة الأداء ومتعة القيادة على مستوى العالم، وأنا على يقين بأنها سوف تحقق أهدافها من هذه الرعاية بما يملكه نادي الاتحاد من مقوّمات عالية وشعبية جماهيرية جارفة، وكما شهدنا خلال الأسابيع الماضية من توالي مثل هذه المناسبات بتواجد رعاة جدد، فالعمل ما زال متواصلاً لجذب المزيد، فنجاح الإدارة التجارية في هذا المضمار هو انعكاس لعمل كبير من كافة الإدارات الأخرى للتقدّم بالنادي على الصعيد الرياضي والتنظيمي لنكون دائماً في المكان الذي يليق بهذا النادي العريق وجماهيره العاشقة».

وتمّت مراسم توقيع اتفاقية الرعاية في مقر النادي بين رئيس النادي المهندس لؤي مشعبي والرئيس التنفيذي لشركة ساماكو للسيارات الأستاذ محمد رفه، بحضور السيد علاء تمراز نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة ساماكو والسيد موسى مدير عام فولكس واجن والمهندس أحمد النانيه مدير تسويق فولكس واجن ساماكو وعدد من المسؤولين في الجانبين.