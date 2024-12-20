مع انطلاقة دورة الخليج والتي ستقام في الكويت، فإن هذه البطولة أصبحت بطولة دورية تُقام كل عامين، لتكون إحدى أبرز المنافسات الكروية في منطقة الخليج، إذ تجمع المنتخبات الخليجية في أجواء أخوية تؤكد على روح الوحدة الخليجية،وتعد النسخة الأولى هي التي فتحت الطريق لمنافسة رياضية استثنائية بين أبناء الخليج لتصبح من أقوى البطولات في المنطقة، ويبقى تاريخها حاضرًاً في كل نسخة جديدة، وقد شهدت النسخة الأولى من كأس الخليج العربي والتي أقيمت في البحرين عام 1970، تنافساً قوياً رغم الإمكانيات البسيطة؛ حيث جمعت البطولة أربعة منتخبات هي: الكويت، البحرين، السعودية، وقطر، وأقيمت بنظام الدوري من دور واحد، وقد بدأت أولى مباريات البطولة في تاريخ 27 مارس 1970 بين منتخبي البحرين وقطر، واختتمت الدورة بالمباراة التي جمعت بين البحرين والكويت في تاريخ 3 أبريل 1970، وقد أقيمت جميع المباريات في ملعب مدينة عيسى الدولي، وفاز في هذه البطولة المنتخب الكويتي.