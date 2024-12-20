صدق أو لا تصدق أن المنتخب اليمني من خلال مشاركته ببطولة كأس الخليج لعب 33 لقاءً أي ما يعادل 2970 دقيقة لم يتذوق طعم الفوز نهائياً بل تعادل في 6 مواجهات.وقبيل انطلاقة البطولة تحدث مدرب اليمن الكابتن نور الدين جزائري الجنسية أنهم من خلال هذه المشاركة سيقضون على عقدة عدم الفوز، وأنه تحدث مع اللاعبين على ألا يكون المنتخب ضحية في أي منافسة.وفي مشاركته الحادية عشرة، يقص اليمن شريط مبارياته في البطولة الأحد القادم أمام العراق حامل اللقب، ضمن المجموعة الثانية التي ضمته أيضاً إلى جانب السعودية، والبحرين.لم يكن اليمنيون جزءاً من المسابقة في انطلاقتها عام 1970، قبل أن يُتخذ قرار المشاركة بدءاً من نسخة 2003 في الكويت. منذ تلك الفترة، يبحث المنتخب اليمني عن تبديد صورة المنتخب الضعيف، وهي الفلسفة التي يحاول المدرب الجزائري نور الدين ولد علي زرعها في نفوس لاعبيه، وسجل المنتخب اليمني أفضل نتائجه في «خليجي 22» في السعودية عام 2014، إذ كان قريباً من التأهل إلى نصف النهائي، لكنه تخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن الإمارات في وصافة المجموعة الأولى.