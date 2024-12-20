واصلت بلدية الكويت استعداداتها الكبيرة لاستضافة الدولة منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26» من خلال تكثيف حملات التنظيف الواسعة وانتشار فرق ميدانية تابعة لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في المحافظات الست، وتسخير عدد من المعدات والآليات في إطار التحضيرات والتجهيزات التي تجري على قدم وساق.وأكدت البلدية في بيان صحفي: إن أعمال التنظيف وتوزيع الحاويات بمختلف المقاسات مستمرة من فرق نظافة بلدية الكويت على مدى الأسابيع الثلاثة التي تسبق انطلاق البطولة رسمياً، وإنهاء الجاهزية الكاملة قبل افتتاح البطولة رسمياً، وتشمل كل أعمال التنظيف في محيط 9 ملاعب أندية رياضية، إضافة إلى الملعبين الرئيسيين لاقامة مباريات خليجي 26.ولفتت إلى تنفيذ حملة تنظيف ميدانية من فريق النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة حولي بالاستعانة بـ 105 عمال كنس و13 آلية وتوزيع 25 حاوية تنوعت ما بين الحجم الكبير والصغير لتنظيف الطرق الرئيسية والداخلية والساحات في محيط نادي اليرموك الرياضي بمنطقة مشرف ونادي القادسية الرياضي والساحات المحيطة بفندق ريجنسي وراديسون بلو، وستليها أعمال تنظيف مواقع أخرى في بقية محافظات البلاد.