أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت المهندس فلاح السبيعي عن الجاهزية التامة لأمور صيانة الإضاءة في كل من ستاد جابر الدولي وملعب نادي الصليبيخات، وذلك تأهباً للحدث الرياضي الخليجي الذي سينطلق يوم السبت 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير القادم.وقال السبيعي في حديث لوسائل الإعلام: تتضافر جهود قطاعات الوزارة لإنجاز الأعمال المكلفة بها استعداداً للحدث الرياضي المهم الذي سيقام على استاد جابر وملعب نادي الصليبيخات، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتركيب وتشغيل شبكة الإنارة بالكامل في وقت قياسي للمواقف الخارجية لاستاد جابر الأحمد الدولي التي تتسع لما يقارب 12500 سيارة بعدد 50 عمود إنارة و360 کشاف LED.وأضاف: تم تركيب 28 عموداً و54 كشاف إضاءة لثلاثة مواقف خاصة باستاد نادي الصليبيخات التي تتسع لما يقارب 2500 سيارة، إضافة إلى إنارة جميع المداخل والمخارج المستحدثة، بمتابعة مستمرة ومباشرة من قيادات الوزارة، باستخدام أحدث المواصفات الفنية نوع LED موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.وتابع: تم أيضاً الانتهاء من تركيب كشافات LED موفرة للطاقة وصديقة للبيئة في منفذ النويصيب والمنطقة المحاذية لها لتأمين سلامة الضيوف، وجارٍ العمل على الانتهاء من الأعمال المتعلقة بمنفذَي السالمي والعبدلي.يُذكر أن وزارة الكهرباء وفَّرت أيضاً مولدات ديزل لاستاد جابر ونادي الصليبيخات، وتستمر من خلال جميع قطاعاتها ذات الصلة بمتابعة جميع المعدات المرتبطة بها، حرصاً منها على نجاح هذه الاستضافة لبطولة الخليج.