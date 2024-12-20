يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة 26 لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستنطلق في الكويت، وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم البطولات، التي أسهمت في ظهور العديد من النجوم، وكانت الأرقام القياسية حاضرة في مختلف الدورات الماضية.وتزخر الكرة السعودية بأسماء ونجوم برزوا في سماء الكرة الخليجية خلال العقود الزمنية الماضية، ويبرز اسم اللاعب محمد المغنم الملقب بـ«الصاروخ»، رحمه الله كأحد أبرز الأسماء التي وضعت بصمتها في بطولة الخليج.يذكر أن المغنم شارك في 3 نسخ من بطولة الخليج، الأولى كانت في النسخة الثانية التي أقيمت عام 1972، والذي سجل فيها 4 أهداف، وجاء في وصافة الهدافين بفارق هدف وحيد، بعد مواطنه سعيد غراب.وشهدت هذه النسخة الهدف الأسرع في تاريخ البطولة، إذ سجل محمد المغنم أسرع هدف بعد 17 ثانية في مباراة السعودية والإمارات، وهو رقم تاريخي استمر مسجلاً باسمه حتى الآن ولم يستطيع أحد تحطيم هذا الرقم حتى الآن.