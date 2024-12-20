أتمت قنوات SSC استعداداتها لتغطية بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين والتي تقام في دولة الكويت من الفترة ٢١ ديسمبر حتى الـ٣ من يناير القادم.وتنطلق التغطية التي تحمل عنوان (خليجنا واحد) اليوم الجمعة، فيما تم تخصيص عدة برامج يومياً تنطلق من حوالى العاشرة صباحاً، مع التغطية المباشرة للمؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات المشاركة، فيما ينطلق برنامج خليجنا واحد من الثانية ظهراً من تقديم كل من: عبدالله النفيعي وهيفاء المامي. ويأتي بعده مباشرة في الثالثة عصراً برنامج خليجنا واحد مع لخضر بريش والذي يستضيف فيه نخبة من نجوم الرياضة والصحافة، كما سيتم تخصيص برامج راوند أب مع الزميل عبدالعزيز الشديدي، وبرا الـ١٨ مع الزميل عبدالرحمن الحميدي طوال الأسبوعين القادمين لتغطية البطولة.المراسلون مساعد المحمود وعبدالعزيز الجميعة وعبدالمجيد الرميثي ومنال سامر سيكونون متواجدين يومياً بشكل ميداني لنقل كافة التفاصيل مع الجماهير والمسؤولين.أما بالنسبة للمباريات سيكون هناك معلقان لكل مباراة مع وجود نخبة من المعلقين على رأسهم كل من: فارس عوض وفهد العتيبي بالإضافة للأسماء المميزة الأخرى.وتعتز القنوات بتواجد الأسطورتين ماجد عبدالله وسامي الجابر كمحللين ثابتين لمباريات المنتخب السعودي طوال أيام البطولة.