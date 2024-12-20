يبحث منتخبنا عن استعادة ذاكرة الألقاب، لبطولة كأس الخليج العربي، وذلك مع النسخة رقم 26، التي تنطلق منافساتها في الكويت، وتعتبر الكويت فأل خير للأخضر، الذي حقق اللقب الخليجي 3 مرات من قبل، في أعوام (1994 - 2002 - 2003)،وحقق منتخبنا آخر لقب في الكويت قبل 21 عامًا.لذا يأمل الأخضر في تحقيق اللقب الخليجي للمرة الرابعة، بعدما استعصت هذه البطولة لسنوات طويلة على الكرة السعودية، يذكر أن قرعة «خليجي 26» وضعت صقورنا الخضر في المجموعة الثانية، التي تضم معه كلا من العراق والبحرين واليمن، بينما تشمل الأولى: الكويت وقطر والإمارات وعمان.