تنطلق اليوم الأربعاء، نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس والتي تستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري، وتستضيفها المملكة للمرة الثانية في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس WTA وبإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.وبمشاركة ثمانية من نخبة لاعبي التنس تحت 20 عامًا، جاء اختيارهم وفق نتائج نقاطهم خلال جولات الموسم حتى موعد وصولهم إلى النهائيات تأهل سبعة لاعبين مباشرة، فيما حصل اللاعب الثامن على بطاقة دعوة للمشاركة في المنافسات.وتلعب نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس بنظام الدوري، إذ يُقسَّم اللاعبون الثمانية إلى مجموعتين من أربعة لاعبين، بحيث يوضع المصنف الأول في المجموعة الأولى، والمصنف الثاني في المجموعة الثانية، ثم تُجرى قرعة لبقية اللاعبين المصنفين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، لتُسحب أسماؤهم وتوزع على المجموعتين، ثم يتأهل حينها أفضل لاعبين في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتحدد طرفا النهائي بمواجهتين، تجمع كل واحدة منهما متصدر كل مجموعة بوصيف المجموعة الأخرى.وكانت قرعة البطولة التي أجرتها اللجنة المنظمة، قد أسفرت عن توزيع اللاعبين لمجموعتين إذ ضمت المجموعة الأولى (الزرقاء) كلاً من: الفرنسي آرثر فيلس، والتشيكي جاكوب مينشيك، والأمريكي ليرنر تين، والبرازيلي جواو فونسيكا، فيما جاء كل من الأمريكي أليكس ميكيلسن، والصيني شانغ جونشينغ، والفرنسي لوكا فان أش، والأمريكي نيشيش باسافاريدي في المجموعة الثانية (الحمراء).وبهذه المناسبة، قالت أريج مطبقاني؛ رئيس الاتحاد السعودي للتنس: «يسعدنا استقبال نخبة لاعبي التنس الشباب في السعودية مع اقتراب انطلاق نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024، وهو حدث عالمي آخر يُستضاف على أرض وطننا، بدعم مستمر من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، وبتوجيهات من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل».وأضافت: «تنسجم هذه الفعالية مع رؤيتنا في الاتحاد السعودي للتنس، حيث نرى أن مشاهدة هؤلاء النجوم الشباب على الملعب، ستحفز الشغف برياضة التنس، وتشجع الأفراد على الانضمام إلى أسرة التنس العالمية، وأمنياتنا بالتوفيق لكل النجوم المشاركين».وكان الصربي حمد ميديدوفيتش قد حقق لقب النسخة الأولى من البطولة في عام 2023، والتي دخلت التاريخ باعتبارها أول بطولة احترافية للتنس تُقام على أرض المملكة بتنظيم من وزارة الرياضة، على أن يستمر احتضان الحدث لمدة خمس سنوات (من بينها النسخة الحالية)، في إطار شراكة تمتد لخمس سنوات بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس ATP.وتعد بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024 امتداداً للتأثير المتنامي للمملكة في عالم التنس الاحترافي، من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية على أرض المملكة، التي كان آخرها نهائيات رابطة محترفات التنس، علاوة على استضافة مختلف الأحداث الرياضية العالمية الكبرى في مختلف الألعاب، سعيًا من وزارة الرياضية لمواصلة تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.