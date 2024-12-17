يغادر فريق التعاون غداً (الأربعاء)، إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر حتى الإثنين 30 ديسمبر الجاري، وسيتخلل المعسكر مباراتان وديتان، وسيركز المدرب أورابارينا على معالجة السلبيات الفنية في الفريق، قبل العودة لمواصلة المشوار في الموسم الحالي.إذ تنتظر الفريق التعاوني مواجهة حاسمة أمام القادسية، الثلاثاء السابع من يناير القادم، الساعة 6:00 مساء على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن دور ربع النهائي بمسابقة كأس الملك، ومن ثم سيتوجه التعاون للدمام لمواجهة القادسية، السبت الحادي عشر من يناير القادم، الساعة 5:40 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن.وعلى الصعيد القاري، تقرر أن يواجه فريق التعاون نظيره الوكرة القطري ذهاباً الأربعاء 12 فبراير الساعة 7:00 مساء، وإياباً الأربعاء 19 فبراير الساعة 9:00 مساء في بريدة، ضمن دور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا (2).