يحدد نادي الهلال قرار قيد النجم البرازيلي نيمار في كشوفات الفريق الكروي من عدمه في فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق في الأول من يناير القادم، في غضون الأسبوعين القادمين، وفي حال قيد نيمار في كشوفات الزعيم يحق له المشاركة في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وسيكون الظهور الأول محلياً في الموسم الحالي في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الفريق الهلالي بنظيره الاتحاد الثلاثاء الـ7 من يناير القادم الساعة 8:30 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن دور ربع النهائي في كأس الملك.ويواصل نيمار حالياً تدريباته مع الفريق الهلالي خلال فترة التوقف الحالية من أجل المساهمة مع الزعيم في تحقيق البطولات، وكان نيمار أعلن أنه مستمر مع الهلال ليدحض شائعات رحيله في الفترة الشتوية القادمة، وأنه يتطلع لمواصلة مشواره مع الزعيم والمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة.موعد الفترة الشتوية للموسم الحالي