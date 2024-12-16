يواصل فريق الاتحاد معسكره في مدينة دبي الإماراتية، الذي ينتهي السبت القادم، إذ يسعى المدرب لوران بلان لتجهيز الفريق الكروي لباقي مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك في الموسم الحالي.ويخوض العميد مباراتين وديتين خلال المعسكر الحالي، الأولى أمام فريق الخليج الإماراتي الأربعاء القادم في دبي، والثانية ضد النصر العماني في مدينة صلالة، ويطمح بلان للاستفادة الفنية من المباراتين الوديتين بشكل إيجابي.ويحتل الفريق الاتحادي صدارة دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، وسيعود لمواصلة مبارياته في الدوري بمواجهة الفيحاء السبت 11 يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة الساعة 8:00 مساء ضمن مباريات الجولة الـ14 بالدوري.كما تنتظر الفريق الاتحادي مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الثلاثاء 7 يناير الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن مباريات دور ربع النهائي لكأس الملك في الموسم الحالي.