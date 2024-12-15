واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام حالياً في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 12-20 من الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة «كأس الخليج 26» التي ستقام في دولة الكويت.وأجرى لاعبو «الأخضر» حصة تدريبية على ملعب نادي الشباب تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها طبق المدير الفني تمارين تكتيكية متنوعة ثم تقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.على صعيد متصل، واصل اللاعب فراس البريكان تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي. فيما اكتفى عبدالله الخيبري وعبدالإله العمري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجدداً مساء اليوم في مقر المعسكر.ويختتم «الأخضر» غداً (الإثنين) تدريباته استعداداً لمواجهته الودية أمام منتخب ترينداد وتوباغو بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على ملعب نادي الشباب، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد عند الساعة الثالثة مساء غد مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب نادي الشباب، للحديث عن استعدادات «الأخضر» للمشاركة القادمة في «كأس الخليج 26».