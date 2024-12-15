بعد توقف لسبع سنوات يتّجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لإطلاق دوري تحت 21 عاماً مطلع الموسم الرياضي القادم، بعد انتهائه من الترتيبات اللازمة، ومخاطبته أمس إدارات الأندية لإبداء مرئياتها تمهيداً لإطلاق المسابقة.وجاءت هذه الخطوة من اتحاد الكرة بعد عقده - ممثلاً في إدارة المسابقات - ورشة عمل مع ممثلي الأندية، بالتعاون مع الإدارة الفنية وإدارة الاستراتيجيات، بحضور رابطة دوري المحترفين يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وشهدت مناقشة الأمور الفنية بين دوري المحترفين ودوريات الفئات السنية، وتمخضت عن مقترح باستحداث دوري تحت 21 عاماً يخدم فئة اللاعبين الصاعدين من دوريات الفئات السنية، بهدف إعدادهم لخدمة الفريق الأول والمنتخب الأولمبي.ويأتي هذا القرار في إطار خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم، ذات العلاقة بتنفيذ مشروع تطوير الفئات السنية، المقرر قبل موسمين وجرى العمل بموجبه ابتداءً من الموسم الحالي، بواقع مسابقة كروية لكل فئة سنية من 11-18 سنة، وكذلك منتخب وطني لكل فئة، بهدف تقديم اللاعبين بشكل أجود ومثالي للفريق الأول بالأندية والمنتخب السعوي الأول لكرة القدم.وتستهدف بطولة «الدوري الأولمبي» حال انطلاقها الموسم القادم 2025/ 2026 اللاعبين مواليد 2004، 2005، 2006 إذ قامت إدارة المسابقات بالتنسيق مع الإدارة الفنية خلال هذا الموسم بالسماح بإضافة خمسة لاعبين مواليد 2005 لكل نادٍ ضمن درجة تحت 18، ضمن خطط مشروع تطوير الفئات السنية والحفاظ على المواهب المتميزة في كل فريق، قبيل استحداث «دوري تحت 21 عاماً (الدوري الأولمبي)» الموسم القادم.يذكر أن الدوري الأولمبي السعودي لكرة القدم كان قد انطلق في موسم 2010/ 2011، تحت مسمى (دوري كأس الأمير فيصل بن فهد الممتاز تحت 21 عاماً)، ويستهدف اللاعبين تحت سن 21 عاماً، إلا أنه توقف في موسم 2017/ 2018، بقرار من اتحاد الكرة، كان يسعى من خلاله آنذاك لإحداث عملية تطوير شاملة لمسابقات الفئات السنية، بما يضمن تقديمها مخرجات أكثر جودة، وذات إمكانات فنية أعلى، بحيث تشكّل رافداً رئيسياً لأندية دوري المحترفين والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ومنتخبات الفئات السنية، وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الفني للمسابقات الرسمية للفرق محلياً، وتقديم منتج كروي سعودي جدير بنيل الأفضلية في المنافسات الدولية، والظفر بالألقاب على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي، وتحقيق منجزات وطنية تضاهي الإنجازات التي سطّرتها المنتخبات والفرق السعودية في المحافل العالمية طوال التاريخ.