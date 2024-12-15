في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات «مربط عذبة»، تمكن الفحل الأسطورة الذي لم يُهزم «أليهاندرو» من تحقيق لقب بطولة الفحول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختُتمت أمس في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض بمشاركة 450 من الجياد العربية الأصيلة.الفحل «أليهاندرو» يعود إلى «مربط عذبة» المملوك للأمير عبدالعزيز بن أحمد عبدالعزيز، ليؤكد مرة أخرى مكانة المربط كواحد من أبرز الأسماء في عالم جمال الخيل العربية الأصيلة. الجدير بالذكر أن الأسطورة أليهاندرو حقق بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة ثلاث مرات.وفي بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ، حققت البطلة المهرة «إشعاع عذبة» إنتاج «مربط عذبة» الميدالية الفضية في بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ (عمر سنة). كما حققت المهرة «إشراق عذبة» إنتاج «مربط عذبة» ذهبية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ (عمر سنتين وثلاث سنوات) والميدالية الذهبية، كما حصلت المهرة «زينة عذبة» إنتاج «مربط عذبة» على فضية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ (عمر سنتين وثلاث سنوات). وحقق المهر «أبي عذبة» إنتاج «مربط عذبة» فضية الأمهار سعودية الأصل والمنشأ (عمر سنة). كما حقق المهر «أبان عذبة» إنتاج «مربط عذبة» - الذي لم يُهزم - بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ (عمر سنتين وثلاث سنوات) والميدالية الذهبية بإجماع الحكام. وحققت الفرس «منارة عذبة» إنتاج «مربط عذبة» بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية.وفي بطولة الفحول حقق الفحل «خريسان عذبة» إنتاج «مربط عذبة» بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحقق الفحل «فهد عذبة» إنتاج «مربط عذبة» فضية الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كما حقق الفحل «بلسم عذبة» إنتاج «مربط عذبة» برونزية الفحول.