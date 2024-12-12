افتتح اللاعب السعودي سعود عبدالحميد سجل أهدافه مع فريق روما الإيطالي، والذي جاء في بطولة الدوري الأوروبيحيث سجل هدف فريقه الثاني في شباك فريق سبورتينغ براغا البرتغالي، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مرحلة المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.يذكر أن فريق روما سجل هدفه الاول عند الدقيقة 10 عن طريق الإيطالي لورينزو بيليغريني، وفي الشوط الثاني، استطاع سعود إحراز هدف التعزيز من تسديدة قوية بيمينه بعد توغله داخل منطقة الجزاء.وكان سعود قد لعب قبل مباراة سبورتينغ براغا كبديل في مباراة روما أمام ليتشي في الدوري الإيطالي، التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة (4-1)، وتمكن سعود في الشوط الثاني من صناعة الهدف الثالث لزميله نيكولو بيسيلي، وبهدفه في شباك سبورتينغ براغا البرتغالي، يصبح أول لاعب سعودي يسجل ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي. هذا وقد ظهر اللاعب سعود بمستوى رائع ومميز. وصنع أكثر من فرصة لزملائه، كما أنه تسبب بطرد حارس فريق براغا البرتغالي.