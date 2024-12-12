يبدأ المنتخب الوطني السعودي للكريكيت مشواره في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للكريكيت، التي تقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 13 -21 ديسمبر 2024م.وقد وصل المنتخب إلى الإمارات أمس (الأربعاء)، بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في مدينة الدمام والذي استمر لمدة 5 أيام. ويُفتتح مشوار المنتخب الوطني بملاقاة منتخب الكويت في أولى مبارياته يوم الجمعة 13 ديسمبر الساعة 12:30 ظهراً، على أن يواجه في الجولة الثانية منتخب قطر في 15 ديسمبر، ومنتخب البحرين في الجولة الثالثة يوم 16 ديسمبر. وفي الجولة الرابعة يوم 18 ديسمبر، سيواجه المنتخب العماني، بطل النسخة الأولى من البطولة، قبل أن يختم دور المجموعات بملاقاة المنتخب الإماراتي المستضيف يوم 19 ديسمبر. وستُختتم البطولة بالمباراة النهائية التي تُلعب في 21 ديسمبر، حيث يتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات.وتضم قائمة المنتخب الوطني للكريكيت 14 لاعباً هم: وجيه الحسن، عبدالوحيد، زين العابدين، عثمان نجيب، عبدالمنان، فيصل خان، اشتياق، زهير، عثمان خالد، سدحارث، محمد شودري، محمد زبير، محمد أحمد رضا، ونوازيش أختر.من خلال هذه المشاركة، يطمح المنتخب السعودي لتحقيق نتائج متميزة والظهور بأداء قوي في البطولة، التي تعد من أبرز الأحداث لرياضة الكريكيت في منطقة الخليج.