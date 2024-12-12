أكد لـ«عكاظ» رئيس نادي الاتحاد السابق المهندس جمال أبوعمارة أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، جاء نظير الدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مبينا أن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخبا جاء تأكيدا للعمل الرائع الذي حظي به ملف بلادنا الغالية بحصوله على أعلى تقييم فني من قبل «الفيفا» على مر تاريخ كأس العالم.وأوضح أبوعمارة أن هذا الإنجاز الذي تحقق كان حلما بالنسبة لنا، ولكن بدعم القيادة الحكيمة أصبح على أرض الواقع بفضل الله ثم فضل رؤية وطموح «الملهم» ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي حرص على أن يتحقق الحلم باستضافة وطننا الغالي كأس العالم 2034، متمنيا التوفيق والنجاح الدائم لبلادنا الغالية.واختتم أبوعمارة حديثه بقوله: «إن ثقتنا كبيرة في القيادة الرشيدة بتقديم بلادنا الغالية نسخة استثنائية من كأس العالم وسيكون حدثا تاريخيا بمشيئة الله».