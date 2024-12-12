تُوِّج الفريق الفرنسي ببطولة العالم لتحدي اليخوت الشراعية لعالم 2024 وسط منافسة قوية مع مشاركة فرق من دول العالم المختلفة ومشاركة فرق من السعودية، والذي نظمه الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الشراعية.

وشهد اليوم الختامي لبطولة العالم منافسة قوية بين الفرق المشاركة على ساحل جدة، التي شهدت منافسات رياضية مثيرة وحماسية، حيث قدمت الفرق عروضاً استثنائية من حيث المهارة والاحترافية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والبيئة البحرية.

وحقق فريق النورماندي النخبة من فرنسا بقيادة بولين كورتوا وفريقها 21 فوزاً في 21 مباراة، مسجلاً بذلك درجة كاملة في البطولة، ونال الميدالية الذهبية بعد الفوز في النهائي على فريق 2.0 من نيوزيلندا بقيادة ميغان ثومسون، والذي حلّ ثانياً ونال الميدالية الفضية، فيما أحرز الفريق السويدي وينغز بقيادة آنا أوستلينغ الميدالية البرونزية.

ووصفت اللاعبة النيوزيلندية ميغان ثومسون ختام البطولة قائلة: «كان يوماً رائعاً من السباقات القوية في ظروف جدة المثالية»، فيما علّقت السويدية آنا أوستلينغ «ليست النهاية التي كنّا نتمناها، لكننا سعداء لأننا تمكنا من العودة للتركيز وأداء جيد في النهائي، كانت تجربة مذهلة للإبحار هنا في السعودية ونتمنى أن نعود في المستقبل، وحصد المزيد من البطولات في عام 2025».