عبر مدير منتخب الناشئين الحاصل على كأس العالم 89 عبدالله جاسم، عن سعادته باستضافة المملكة لكأس العالم 2034. وقال جاسم في حديثه لـ«عكاظ»: أرفع التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة إعلان فوز المملكة باستضافة وتنظيم كأس العالم 2034.وأضاف جاسم: «هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل جاء بفضل من الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس من أجل استضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير، والمملكة قادرة على استضافة أهم الأحداث الرياضية، فلدينا جميع الإمكانات التي باستطاعتها صنع الفارق، وبإذن الله سوف نبهر العالم في تنظيم الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم».