وجه عدد من الرياضيين عبر حساباتهم الخاصة في منصة التواصل الاجتماعي «X» رسائل شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، بعد الاهتمام الكبير بهذا الملف ودعهم اللامحدود من أجل استضافة كأس العالم 2034. وكتب وزير الرياضة سابقاً الأمير نواف بن فيصل «شرف استضافة كأس العالم لم يكن ليأتي لولا توفيق الله ثم دعم القيادة الرشيدة، والمملكة فازت بجدارة واستحقاق غير مسبوق، أبارك لكل سعودي وسعودية هذا الإنجاز». وأضاف: «المستحيل ليس سعودياً».وكتب رئيس نادي الهلال فهد بن نافل «يوم تاريخي يشهد له العالم أجمع.. المملكة العربية السعودية وجهة العالم 2034 بتقييم دولي غير مسبوق في تاريخ المونديال». وقال: «أسمى آيات التهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة إعلان استضافة المملكة نهائيات كأس العالم 2034. معاً ننمو، برؤية فريدة، ومبادرات مستدامة، تلفت أنظار العالم نحو أرض العراقة والحضارة والمستقبل».وكتب رئيس نادي النصرعبدالله الماجد «نبارك للوطن قيادةً وشعباً، بمناسبة فوز ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، وفي كل يوم تكتب المملكة فصلاً جديداً يؤكد أن المستحيل ليس سعودياً».ووصف اللاعب السابق ماجد عبدالله هذا اليوم بأنه «يوم تاريخي لوطن اعتدنا منه رسم الفرحة، أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الداعم الأكبر والمُلهم لرياضة وأبناء الوطن». وأضاف «كرياضيين ندرك ما يمثله كأس العالم في العالم، لذا متأكد من تجربة استثنائية لا مثيل لها في السعودية».وكتب اللاعب السابق سامي الجابر «أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على الفوز باستضافة كأس العالم 2034 ‏، مبروك للشعب السعودي تحقيق هذا الحلم، المستحيل ليس سعودياً».