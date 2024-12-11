تعد نيوم واحدة من أبرز مشاريع رؤية السعودية 2030، حيث تجسد مستقبل التطوير الحضري المبتكر على مستوى العالم. تقع المدينة في شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتُعتبر نقطة اتصال إستراتيجية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. تتمحور نيوم حول مشروع «ذا لاين»، المدينة الخطية المبتكرة التي تعيد تعريف مفهوم المعيشة الحضرية بتقديم تجربة متكاملة تضع الإنسان والطبيعة في صميم أولوياتها.

مشروع «ذا لاين» يمثل ثورة حقيقية في التنمية الحضرية، بفضل تصميمه الذي يلغي الحاجة إلى السيارات ويعتمد بالكامل على تقنيات مستدامة. بكلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «سيتغلب ذا لاين على التحديات التي تواجه البشرية في الحياة الحضرية اليوم، وسيسلط الضوء على طرق مبتكرة للمعيشة». يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول جذرية للتحديات البيئية والحضرية عبر توظيف أحدث الابتكارات في العمارة والهندسة والبناء.

نيوم جاهزة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 من خلال استاد نيوم المميز الذي يقع على ارتفاع أكثر من 350 مترًا عن سطح الأرض، حيث يجسد تصميمه امتدادًا لسقف المدينة. يتمتع الاستاد بسعة تتجاوز 46 ألف متفرج وسيستضيف مباريات دور المجموعات، دور الـ32، دور الـ16، وربما ربع النهائي. بعد البطولة، سيصبح الاستاد مركزًا رئيسيًا لأنشطة الرياضة وأنماط الحياة، وملعبًا لأحد الأندية المحترفة.

ستقدم نيوم تجربة متكاملة للزوار من خلال شبكة تنقل فائقة التطور تشمل قطارات فائقة السرعة ووسائل نقل كهربائية متقدمة. كما تُوفر المدينة منظومة تنقل مستدامة بالكامل، متصلة بالإنترنت لتسهيل الوصول إلى مواقع مثل مدرج «ذا مارينا ستيبس» والمرسى، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات خلابة وتجارب فريدة.

تحتضن نيوم أكثر من 24 ألف وحدة فندقية جاهزة لاستقبال المشجعين، بالإضافة إلى أربع منشآت تدريب حديثة مصممة لدعم الفرق المشاركة. بفضل سجلها في استضافة الفعاليات الرياضية مثل بطولة نيوم لألعاب الشاطئ التي شارك فيها أكثر من 38 ألف رياضي، تبرز المدينة كمحور رياضي عالمي قادر على تقديم تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم.

تجمع نيوم بين الابتكار والمستقبلية، حيث تُقدّم تجربة استثنائية تمزج بين الطبيعة الخلابة والتكنولوجيا المتقدمة. مع انطلاق كأس العالم 2034، ستصبح نيوم وجهة عالمية تعكس رؤية المملكة وتضع معيارًا جديدًا لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.

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نيوم تجسد مستقبل التطوير الحضري وفق رؤية السعودية 2030.

استاد نيوم يقع على ارتفاع 350 مترًا ويستضيف مباريات دور المجموعات حتى ربع النهائي.

شبكة تنقل متطورة تشمل قطارات فائقة السرعة ووسائل نقل كهربائية.

أكثر من 24 ألف وحدة فندقية وأربع منشآت تدريب جاهزة لدعم البطولة.

المرسى ومدرج «ذا مارينا ستيبس» يوفران تجارب مميزة للزوار.

نيوم استضافت بطولة ألعاب الشاطئ بمشاركة 38 ألف رياضي.