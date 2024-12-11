تُعد مدينة الخُبر وجهة عصرية تقع في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وهي جزء أساسي من المركز الحضري الذي يضم الدمام والظهران والقطيف. وبفضل موقعها الإستراتيجي على الخليج العربي، تُعد المنطقة الشرقية البوابة الشرقية للمملكة ونقطة اتصال برية رئيسية لدول الخليج العربي، مما يعزز دورها كمحور مهم للاستضافة خلال بطولة كأس العالم 2034.

تتميز الخُبر بمزيج من الحداثة والتراث، حيث تُبرز معالمها مثل سوق الحب، الذي يمتد لمسافة 350 مترًا ويزخر بالهدايا التذكارية والمأكولات المحلية الشهية. تستعد المدينة لاستضافة مباريات كأس العالم على استاد أرامكو الجديد، المصمم بأسلوب مستوحى من الدوامات البحرية، والذي يقع شمال المدينة على شاطئ الخليج العربي. هذا الملعب، بسعته التي تتجاوز 46 ألف متفرج، سيستضيف مباريات دور المجموعات ودور الـ32 ودور الـ16، وسيصبح لاحقًا الملعب الرئيسي لأحد الأندية الكروية.

لإثراء تجربة المشجعين، تقدم الخُبر مواقع مميزة لمهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™️، من بينها حديقة الملك عبدالله وحديقة الملك فهد، التي تُعد من أكبر الحدائق في المملكة، حيث تضم بحيرات وشلالات ومساحات خضراء شاسعة، يُدعم ذلك بشبكة مواصلات متعددة الوسائط قيد التطوير، تتيح سهولة التنقل بين مختلف المواقع.

توفر الخُبر أكثر من 17 ألف وحدة فندقية متنوعة تلبي احتياجات المشجعين والزوار، مما يجعلها وجهة مريحة تجمع بين الإقامة الفاخرة والتجارب الثقافية الغنية. إلى جانب ذلك، تمتلك المنطقة الشرقية ككل أهمية جغرافية وإدارية فريدة، حيث تُعد أكبر مناطق المملكة من حيث المساحة، وتضم 13 محافظة، ما يجعلها بيئة متنوعة تجمع بين التنوع الطبيعي والبنية التحتية المتطورة.

مع سجلها في استضافة فعاليات ضخمة مثل موسم الشرقية الذي جذب 3.3 مليون زائر في 2019، تستعد الخُبر لتكون وجهة متميزة خلال كأس العالم 2034، مقدمة تجربة رياضية وثقافية لا تُنسى تعكس روح الحداثة والتقاليد العريقة في المملكة.

/// غراف///

الخُبر هي بوابة المنطقة الشرقية ونقطة اتصال لدول الخليج.

تستضيف مباريات كأس العالم على استاد أرامكو بسعة 46 ألف متفرج.

مهرجانات المشجعين ستُقام في حديقة الملك عبدالله وحديقة الملك فهد.

توفر المدينة 17 ألف وحدة فندقية.

تضم سوق الحب، مزيجًا من التراث والحداثة.

استقطبت المنطقة الشرقية 3.3 مليون زائر في موسم 2019.