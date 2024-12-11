تستعد الرياض لتكون القلب النابض لكأس العالم 2034، في تجربة رياضية فريدة تجمع بين استضافة أول بطولة في التاريخ تضم 48 منتخبًا تُنظم في دولة واحدة. عاصمة الطموح، بحيويتها وتطورها، تعد بأن تمنح المشجعين والزوار تجربة احتفالية تجمع بين شغف كرة القدم واكتشاف الثقافة السعودية الغنية.

تتألق الرياض بملاعبها العالمية، وعلى رأسها استاد الملك سلمان الدولي الذي سيحتضن المباراتين الافتتاحية والنهائية بطاقة استيعابية تتجاوز 92 ألف مشجع، ليصبح معلمًا رياضيًا بارزًا يعكس التزام المملكة بالاستدامة من خلال ارتباطه بمشروع الرياض الخضراء، وبجانب هذا الصرح الرياضي، يتألق استاد المربع الجديد بتصميمه الفريد الذي يحاكي الطبيعة المحلية، واستاد الأمير محمد بن سلمان في القدية الذي يطل على جبال طويق، مما يضمن تجربة بصرية مدهشة لجماهير كرة القدم.

مهرجان المشجعين في الرياض سيمنح الزوار تجربة لا تُنسى مع مواقع استثنائية مثل حديقة الملك سلمان، التي تعد أكبر حديقة حضرية في العالم، وساحة مهرجانات القدية التي تتميز بإطلالتها الجبلية المذهلة. هذه الوجهات ستتحول إلى مراكز نابضة بالحياة للاحتفال بشغف كرة القدم ومشاركة اللحظات المميزة مع المشجعين من جميع أنحاء العالم. تُظهر الرياض جاهزية عالمية لاستقبال ملايين المشجعين، مع بنية تحتية متطورة تشمل مترو الرياض المكون من 6 خطوط، ومطار الملك خالد الدولي الذي يربط المدينة بـ 74 وجهة دولية، وأكثر من 127 ألف وحدة فندقية متنوعة تناسب جميع الميزانيات. ومن خلال هذه الخيارات، سيتمكن الزوار من استكشاف جمال المدينة وثقافتها، بدءًا من المواقع التراثية وصولاً إلى الفعاليات الموسيقية والمأكولات السعودية الشهيرة.

الرياض ليست فقط مدينة رياضية بل وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة. فهي تُمثل نموذجًا عالميًا للأمان والتنظيم بفضل خبراتها الواسعة في استضافة أكثر من 100 حدث رياضي دولي واستقبالها 20 مليون زائر خلال موسم الرياض 2023. ومع وجود 54 منشأة تدريب حديثة ومبادرات رياضية متطورة، تبرز العاصمة السعودية كمحور لإلهام الشباب وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، مما يترك إرثًا كرويًا مستدامًا للأجيال القادمة. الرياض، بجمعها بين الأصالة والحداثة، تعد بتقديم تجربة لا مثيل لها لعشاق كرة القدم من حول العالم، وتجعل من بطولة كأس العالم 2034 لحظة فارقة في تاريخ الرياضة العالمية.

///جراف ///

الرياض تستضيف كأس العالم 2034 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.

استاد الملك سلمان الدولي يحتضن المباراتين الافتتاحية والنهائية.

مهرجانات المشجعين في حديقة الملك سلمان والقدية.

بنية تحتية متطورة تشمل مترو الرياض و127 ألف وحدة فندقية.

إرث مستدام يعزز ثقافة التطوع وإلهام الشباب.