أكد المهاجم الدولي السابق نايف هزازي لـ«عكاظ»، أن ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، أثبت جدارته واستحقاقه في الحصول على أعلى تقييم فني، وبمشيئة الله نحتفل غداً (الأربعاء) بفوز بلادنا الغالية باستضافة مونديال 2034. مبيناً أن الدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيقودنا لاستضافة كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخباً في نسخة استثنائية، إذ تحتضن المملكة لوحدها نهائيات المونديال، في حدث تاريخي بمشيئة الله.وامتدح هزازي الدعم غير المحدود من قبل ولي العهد واهتمامه ومتابعته لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وتفاؤل الجميع بفوز ونجاح بلادنا الغالية في تنظيم المونديال.وأشاد هزازي بالعمل من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحرصه على استضافة بلادنا كأس العالم 2034، وتحقيق نجاح مبهر من خلال ملف استضافة المونديال، وكذلك متابعة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على أن يكون الحدث العالمي على أرض الوطن بمشيئة الله.وأشار هزازي إلى أن المدن السعودية الخمس (الرياض، جدة، الخبر، أبها، نيوم) ستكون ملاعبها جاهزة من النواحي كافة لاحتضان المباريات بشكل مختلف يؤكد مدى قوة وقدرة بلادنا الغالية على استضافة الأحداث العالمية.وتمنى هزازي أن نحتفل غداً بفوز ملف المملكة باستضافة كأس العالم في ظل الدعم غير المستغرب من قبل القيادة الحكيمة التي وفرت الإمكانات كافة من أجل تنظيم نسخة استثنائية وتاريخيّة في المونديال؛ لنعيش الواقع بعد أن كان حلماً في الماضي، وتستحق بلادنا الفرحة الكبرى.المدن التي تحتضن المبارياتالرياضجدةالخبرأبهانيوم