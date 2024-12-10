أوضح لـ«عكاظ» النجم الدولي السابق مصطفى بصاص، أن غدا (الأربعاء) 11 ديسمبر الجاري، يشهد الزمن ويسجل التاريخ أن المملكة العربية السعودية فازت باستضافة كأس العالم 2034، مما يؤكد أحقية بلادنا الغالية في احتضان الحدث العالمي، مؤكداً أن الدعم غير المستغرب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أسهم في قدرة بلادنا على استضافة الأحداث العالمية، وسيكون مونديال 2034 بمشاركة 48 منتخباً حدثاً استثنائياً وتاريخياً بمشيئة الله.وأشاد بصاص بالدعم والاهتمام الكبيرين من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى دائماً أن تحقق بلادنا النجاحات، وستكون استضافة المملكة لكأس العالم بمثابة استمرار تحقيق المزيد من النجاحات لبلادنا الغالية.وأثنى بصاص على الجهود التي يقدمها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحرصه على أن تحقق بلادنا الفوز بتنظيم كأس العالم، بدعم لا محدود من القيادة الحكيمة، وبمشيئة الله نحتفل غدا (الأربعاء) باستضافة مونديال 2034.