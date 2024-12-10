اعتبر نجم فريق التعاون هتان باهبري استضافة المملكة كأس العالم 2034 بمشاركة 48 منتخباً، مسألة وقت فقط، مبيناً أن التقييم الفني من قبل الفيفا أخيراً لملف بلادنا الغالية كان الأعلى، ونترقب غداً الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، إعلان الفيفا رسمياً استضافة السعودية للمونديال.والاحتفال بهذا الحدث العالمي الكبير الذي سيكون على أرض الوطن بمشيئة الله.وأكد باهبري لـ«عكاظ»، أن الدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سيقودنا للفوز واستضافة كأس العالم، من خلال الملف المكتمل لمتطلبات تنظيم المونديال وفق اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم.وأوضح باهبري، أن الدعم والحرص من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أسهم في تقديم بلادنا على استضافة كأس العالم؛ وذلك لقدرة أبناء الوطن على تحقيق النجاح وإظهار إمكاناتهم في تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم بمشيئة الله.