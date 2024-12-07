أكد المدير الفني لنادي الهلال، جورجي جيسوس، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن فريقه استثمر فترة الراحة الأربعة أيام للتحضير الفني والبدني استعداداً لمواجهة الرائد ضمن منافسات الدوري. وأوضح جيسوس أن الهلال سيدخل المباراة بالتشكيلة الأساسية، مشدداً على أهمية تحقيق الانتصار قبل فترة التوقف القادمة.وقال جيسوس: «ندرك أهمية تحقيق التوازن في ظل جدول مزدحم بالمباريات على المستوى المحلي والدولي، ونسعى لتقديم أداء قوي في جميع الاستحقاقات. دعم جماهير الهلال الدائم هو مصدر قوتنا الأساسي».وأضاف المدرب البرتغالي أن الجاهزية البدنية للفريق هذا الموسم لم تختلف عن الموسم الماضي، وفقًا للأرقام التي يتم متابعتها بشكل مستمر. وفيما يتعلق بالمشاركة القادمة في مونديال الأندية، شدد جيسوس على أن تركيز الهلال حالياً منصب على الاستحقاقات الحالية، قائلاً: «المونديال ما زال بعيداً، وعلينا التركيز على أهدافنا الحالية دون تشتيت».واختتم جيسوس حديثه بتأكيد احترامه للمنافسين، معرباً عن تطلعه لتقديم أداء هجومي قوي أمام الرائد، مضيفاً: نريد أن نهاجم، نسجل، ونحقق الفوز. مواجهة الرائد ستكون الأخيرة قبل التوقف، ونتمنى أن نظهر فيها التزاماً عالياً لنحقق هدفنا وهو الخروج بالانتصار.