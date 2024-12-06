يسعى قائد الاتحاد كريم بنزيما، وكابتن النصر رونالدو إلى إسعاد جماهيرهما في الكلاسيكو الذي سيقام مساء اليوم بالجوهرة.ويواجه بنزيما التحدي الحقيقي الأول له هذا الموسم الذي جعله يظهر بأداء مختلف ومميز، مع معدل تسجيل عالٍ لكل مباراة هدف، وسجل 9 أهداف حتى الآن في المباريات التسع الأولى هذا الموسم، وهي مجموع أهدافه الموسم الماضي بعد مشاركته في 21 مباراة ولم يسجل منهما أي هدف في الشباك النصراوية، فهل يكون للفرنسي بنزيما بصمة في مرمى النصر.أما رونالدو فله علاقة مع شباك الاتحاد، فقد سجل ثنائيتين سابقتين في مرمى الاتحاد، في الموسم الماضي ضمن الجولة الـ34 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024 التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين.يذكر أن رونالدو يحتاج إلى هدفين للوصول إلى الهدف رقم 60 في دوري روشن السعودي.