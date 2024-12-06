يخشى عشاق لقاء الكلاسيكو، الذي سيقام على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم بين الاتحاد والنصر ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن، من استمرار أزمة إهدار الفرص أمام مرمى الفريقين، حيث يأتي في النصر الثنائي: السنغالي ساديو ماني أكثر إهدارًا للفرص بالدوري هذا الموسم، إذ أهدر 8 فرص، واللاعب كريستيانو رونالدو، بواقع 6 مرات، رغم أنه الأكثر تسجيلًا بين لاعبي النصر برصيد 9 أهداف. أما في الاتحاد فيبرز الثنائي كريم بنزيما، هداف الفريق بـ9 أهداف، وموسى ديابي بـ 6 فرص محققة، والذي يبشر بالخير في تاريخ الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر بحضور الأهداف في قمة الجولة، ففي 32 مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين عام 2008-2009، لم يحضر التعادل السلبي سوى مرة واحدة فقط، كانت في ذهاب موسم 2022-2023.وفي 31 مباراة، سجل الفريقان 97 هدفا، بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة، وبواقع 54 للنصر، و43 للاتحاد.كما أن آخر مباراتين جمعتا الفريقين في الموسم الماضي من الدوري شهدتا 13 هدفا، منها 9 للنصر، و4 للاتحاد.